Милонов предложил ввести специальную универсальную форму для госслужащих

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением внедрить специальную универсальную форму для госслужащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда. Об этом сообщает RT.
Политик отметил, что во времена царского и имперского периодов госслужащие имели отличительную униформу, которая визуально подчеркивала принадлежность к госаппарату и накладывала дополнительную ответственность за честь мундира.
Также, по его словам, униформа лишала возможности ношения предметов роскоши и дорогой одежды.
Милонов добавил, что пошив формы необходимо возложить на самих служащих или вычесть ее стоимость из их заработной платы, что позволит сэкономить бюджетные средства.
Ранее депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что за ряд административных правонарушений нужно наказывать не штрафами, а общественными работами. При этом, по мнению парламентария, осужденным нужно носить специальную одежду, выделяющую их среди других граждан.
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