Депутат Госдумы предложил выдавать осужденным на обязательные работы спецодежду

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Депутат Госдумы Олег Нилов считает, что за ряд административных правонарушений нужно наказывать не штрафами, а общественными работами.

При этом, по мнению парламентария, осужденным нужно носить специальную одежду, выделяющую их среди других граждан.

"Я считаю, что при административных наказаниях нужно наказывать <...> общественными работами. <...> Да еще и на виду у общества, в каких-нибудь специальных жилетах, которые будут говорить о том, что это не просто рабочие, дворники, а именно нарушители", – сказал Нилов РИА Новости.

Депутат считает, что для многих нарушителей сумма штрафа является незначительной, поэтому не несет никакого воспитательного эффекта. В числе административных нарушений, за которые штрафы необходимо сменить на обязательные работы, Нилов назвал побои, лихачество и незаконные действия по распространению алкоголя.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж. По мнению депутата Султана Хамзаева, при сегодняшней ситуации в России и мире им лучше заниматься внутренними проблемами. Парламентарий подчеркнул, что отъезды политиков за рубеж порождают слухи и домыслы.