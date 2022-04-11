В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что госслужащие не должны покидать Россию, если их поездки не касаются государственных задач.

По его мнению, при сегодняшней ситуации в России и мире им лучше заниматься внутренними проблемами. Парламентарий подчеркнул, что отъезды политиков за рубеж порождают слухи и домыслы.

Хамзаев напомнил, что депутаты от "Единой России" обязаны уведомлять руководство партии при выезде за границу. Он предложил распространить этот опыт на госслужащих.

"Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже самые запланированные поездки, если это не касается государственных задач. Никогда не думал, что это требует дополнительного разъяснения. Государственные служащие сегодня должны быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами", – цитирует политика РИА Новости.

Он призвал своевременно уведомлять руководство страны с кратким анонсом о предстоящей поездке во избежание распространения фейков и смуты.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что главу Счетной палаты Алексея Кудрина видели в отеле на израильском курорте. Позже сам Кудрин заявил, что находится в Израиле, однако в ближайшее время вернется в РФ, чтобы выступить с докладом в Совфеде.

До этого опровергла свою эмиграцию из России журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что не собиралась никуда сбегать, а просто отправилась в давно запланированный отпуск. Не подтвердила информацию об отъезде и российская певица Алла Пугачева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, как Владимир Путин реагирует на сообщения о решении некоторых звезд покинуть Россию на фоне событий на Украине. По его словам, "отъехавшая звезда не может сделать общую погоду". Также он призвал не драматизировать такие случаи.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.