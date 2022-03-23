Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых звезд из России

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин реагирует на сообщения о решении некоторых звезд покинуть Россию на фоне событий на Украине.
"Это не главное все-таки. Отъехавшая звезда не может сделать общую погоду. И отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать", – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине. По его словам, об этом свидетельствуют результаты опросов. Песков уточнил, что в России лишь 25% тех, кто не поддерживает спецоперацию на Украине.
Также пресс-секретарь заявил, что желание уехать из страны является нормальным процессом. По его словам, потом некоторые поменяют свое мнение и вернутся.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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