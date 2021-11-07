Кудрин оценил потери мировой экономики от пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, сколько составили потери мировой экономики от пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
Свое заявление Кудрин сделал во время видеообращения к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС. По мнению главы Счетной палаты, из-за пандемии мир потерял от 4 до 10 триллионов долларов
"Значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов", – выразил мнение Кудрин.
По его словам, системы здравоохранения стран мира не были готовы к подобного рода пандемии.
"Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", – подчеркнул Кудрин.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупреждал о начале продовольственного кризиса в мире. Он отмечал, что для преодоления этой ситуации нужна эффективная политика, направленная на восстановление экономики.
До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики России происходит более динамично по сравнению с другими странами. По его словам, это касается и экономики, и промпроизводства, и инвестиционной деятельности, и потребительского спроса, и занятости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: