Кудрин оценил потери мировой экономики от пандемии коронавируса

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, сколько составили потери мировой экономики от пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Свое заявление Кудрин сделал во время видеообращения к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС. По мнению главы Счетной палаты, из-за пандемии мир потерял от 4 до 10 триллионов долларов

"Значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов", – выразил мнение Кудрин.

По его словам, системы здравоохранения стран мира не были готовы к подобного рода пандемии.

"Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", – подчеркнул Кудрин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупреждал о начале продовольственного кризиса в мире. Он отмечал, что для преодоления этой ситуации нужна эффективная политика, направленная на восстановление экономики.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики России происходит более динамично по сравнению с другими странами. По его словам, это касается и экономики, и промпроизводства, и инвестиционной деятельности, и потребительского спроса, и занятости.