Медведев предупредил о начале продовольственного кризиса в мире

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В мире наступает продовольственный кризис, для преодоления которого нужна эффективная политика, направленная на восстановление экономики и удержания ценовой стабильности, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция. <...> Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям", – написал он в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете".

По мнению Медведева, спад в пандемию наблюдается гораздо серьезнее, чем в кризис 2008–2009 годов. Зампред Совбеза РФ отметил, что сильнее всего кризис ударил по развитым странам с большим уровнем глобализации.

Он также отметил, что невозможно пока дать точных прогнозов по преодолению последствий глобального спада. По словам Медведева, все будет зависеть от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг.

"На ситуацию в мировой экономике влияет множество неэкономических факторов: темпы вакцинации населения, угроза появления новых, более опасных штаммов коронавируса. И особенно сильно – факторы политического характера. В том числе такие, как политическая воля к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Однако далеко не все государства готовы ее проявить", – добавил Медведев.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что восстановление экономики России происходит более динамично по сравнению с другими странами. По его словам, это касается и экономики, и промпроизводства, и инвестиционной деятельности, и потребительского спроса, и занятости.