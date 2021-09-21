Аналитики заявили, что российская экономика успешно прошла первый этап пандемии

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Россия смогла в условиях кризиса увеличить стоимость иностранных активов и обязательств и успешно пройти первый этап пандемии. Об этом свидетельствует исследование, проведенное американской организацией The National Bureau of Economic Research.
Аналитики рассматривали данные за 2020 год, потому что в настоящее время трудно оценивать состояние мировых экономик.
Согласно исследованию, наряду с Норвегией и Сингапуром российские показатели превысили десять процентов по отношению к ВВП в наиболее сложное для финансовых рынков время.
За время пандемии России также удалось сократить внешний долг и нарастить инвестиции. Кроме того, аналитики отметили и укрепление позиций рубля в прошлом году.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня. При этом в некоторых отраслях, по ее словам, даже превысила допандемийные показатели.
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