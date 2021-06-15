В ЦБ заявили, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня

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Российская экономика восстановилась до докризисного уровня, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика восстанавливается, несмотря на то что все последствия пандемии коронавируса еще не удалось преодолеть.

До этого Путин сообщил, что власти РФ продолжат реализовывать меры поддержки экономики и российских семей.

Глава государства напомнил, что была создана целая система стимулов для сохранения рабочих мест, которая оказалась эффективной.