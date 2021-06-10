Путин заявил о восстановлении реального сектора экономики РФ

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Владимир Путин заявил, что российская экономика восстанавливается несмотря на то, что все последствия пандемии коронавируса еще не удалось преодолеть.
"Борьба еще с этой болезнью продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", – сказал президент на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
Ранее Владимир Путин сообщил, что власти РФ продолжат реализовывать меры поддержки экономики и российских семей.
Глава государства напомнил, что была создана целая система стимулов для сохранения рабочих мест, которая оказалась эффективной.
Эксперт прокомментировал рекордный рост мировой экономики