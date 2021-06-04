Путин заявил, что власти России продолжат реализовывать меры поддержки экономики

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Власти РФ продолжат реализовывать меры поддержки экономики и российских семей, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Принятые все меры, они были направлены прежде всего на поддержку российских семей и в первую очередь на семей с детьми – все эти меры были востребованы, эффективны. Вторая часть программы, которую мы реализовывали – это поддержка различных отраслей экономики. Они тоже были связаны прежде всего с поддержкой рынка труда в этих предприятиях", – сказал президент России, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что в рамках реализации данных мер была создана целая система стимулов для сохранения рабочих мест, которая оказалась эффективной.

"Мы продолжаем эти меры поддержки нашей экономики и российских семей. Они, на мой взгляд, функционируют весьма эффективно, будем делать это и дальше", – заключил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию. Документ вводит новые ежемесячные денежные пособия для данных категорий граждан.