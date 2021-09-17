Путин назвал инструменты дальнейшего экономического роста

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Цифровизация и экологичные технологии станут одними из основных инструментов для обеспечения дальнейшего экономического роста. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Ключевым инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста считаем цифровизацию и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь", – сказал президент.

Ранее глава государства похвалил работу российского правительства в период острой фазы пандемии коронавируса. По словам Путина, некоторые решения могли быть и лучше, однако кабмин показал себя в целом неплохо.

Он также отметил сотрудничество правительства с Госдумой выразив надежду на преемственность и их слаженную командную работу и после парламентских выборов для обеспечения макроэкономической стабильности в следующем бюджетном цикле.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.