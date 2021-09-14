Путин похвалил работу правительства в период пандемии

Фото: kremlin.ru
Российское правительство в целом положительно проявило себя в период острой фазы пандемии коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с кабмином и руководством партии "Единая Россия".
"Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно", – приводит его слова ТАСС.
Президент также выразил надежду, что сотрудничество кабмина и Госдумы останется эффективным и в нормальное время. По его мнению, в следующем бюджетном цикле важно сохранить макроэкономическую стабильность, для этого нужно сохранить преемственность, слаженную командную работу и после парламентских выборов.
Ранее Путин поручил правительству при подготовке закона о федеральном бюджете на 2022 год предусмотреть 45 миллиардов рублей на расселение россиян из аварийного жилья. С соответствующим предложением он выступил еще в конце августа, поскольку действующая программа включает только те дома, которые были признаны аварийными на начало 2017 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: