Путин похвалил работу правительства в период пандемии

Фото: kremlin.ru

Российское правительство в целом положительно проявило себя в период острой фазы пандемии коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с кабмином и руководством партии "Единая Россия".

"Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно", – приводит его слова ТАСС.

Президент также выразил надежду, что сотрудничество кабмина и Госдумы останется эффективным и в нормальное время. По его мнению, в следующем бюджетном цикле важно сохранить макроэкономическую стабильность, для этого нужно сохранить преемственность, слаженную командную работу и после парламентских выборов.

Ранее Путин поручил правительству при подготовке закона о федеральном бюджете на 2022 год предусмотреть 45 миллиардов рублей на расселение россиян из аварийного жилья. С соответствующим предложением он выступил еще в конце августа, поскольку действующая программа включает только те дома, которые были признаны аварийными на начало 2017 года.

