Доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с ситуацией в экономике – Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с ситуацией в экономике. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам", – обратился российский лидер к министру обороны Сергею Шойгу на совещании с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".

Напомним, с 6 сентября военные, курсанты и правоохранители начали получать единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, которые ранее инициировал президент.

Как отметил Владимир Путин, вопрос о доходах и выплатах военным обсуждался неоднократно.

"...Там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией", – заявил глава РФ.

По словам президента, работа по этому вопросу продолжится и дальше.

Ранее Владимир Путин заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.