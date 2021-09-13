Путин поручил предусмотреть средства на индексацию зарплат силовиков выше уровня инфляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022–2023 годах зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции. Такое поручение президент дал по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия". Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия".
Реализовать поручение президента необходимо до 1 октября.
Ранее Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах в размере 15 тысяч рублей для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Выплаты затронули военнослужащих-контрактников, курсантов профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, которые не заключили контракт о прохождении военной службы.
Кроме того, по 15 тысяч рублей затронули сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел, Следственного комитета, уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, Росгвардии, а также начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что единовременная выплата военнослужащим в размере 15 тысяч рублей является своевременной мерой поддержки данной категории граждан.
Нилов отметил, что депутаты ежегодно обсуждают вопрос индексации пенсий военнослужащих во время обсуждения бюджета. По его словам, решение о единовременной выплате не должно снимать с повестки возможность такой индексации.
Путин подписал указы о единовременных выплатах военным и правоохранителям
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