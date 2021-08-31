В Госдуме оценили единовременную выплату военнослужащим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Единовременная выплата военнослужащим в размере 15 тысяч рублей является своевременной мерой поддержки данной категории граждан, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает RT.
"Это дополнительная мера поддержки этой категории граждан. Естественно, я, как председатель социального комитета, и фракция ЛДПР в целом, мы ее поддерживаем. Считаю, что в дальнейшем надо продолжить усиление мер социальной поддержки для отдельной категории граждан, которые несут службу и чья работа сопряжена с рисками для их здоровья и жизни", – сказал парламентарий.
Нилов отметил, что депутаты ежегодно обсуждают вопрос индексации пенсий военнослужащих во время обсуждения бюджета. По его словам, решение о единовременной выплате не должно снимать с повестки возможность такой индексации.
"Всячески эту норму поддерживаю, но при этом считаю, что эта выплата не должна быть основанием для того, чтобы не менять подходы во время принятия решения об индексации пенсий военных пенсионеров", – подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах в размере 15 тысяч рублей для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Они должны быть осуществлены в сентябре. Они затронут военнослужащих-контрактников, курсантов профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, которые не заключили контракт о прохождении военной службы.
Кроме того, по 15 тысяч рублей получат сотрудники органов прокуратуры, внутренних дел, Следственного комитета, уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, Росгвардии, а также начальствующий состав Федеральной фельдъегерской связи.
Путин подписал указы о единовременных выплатах военным и правоохранителям
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