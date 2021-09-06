Военные РФ начнут получать единовременную выплату с 6 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С понедельника, 6 сентября, военные, курсанты и правоохранители начнут получать единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, которые ранее инициировал Владимир Путин. Об этом сообщает правительство РФ.
Как отметил Михаил Мишустин, кабмин сделал все необходимое, чтобы деньги дошли до получателей как можно быстрее.
"Наши военные достойно выполняют свою работу. Защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки", – заявил председатель правительства.
31 августа текущего года Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах в размере 15 тысяч рублей для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Выплаты затронут военнослужащих-контрактников, курсантов профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, которые не заключили контракт о прохождении военной службы.
Кроме того, по 15 тысяч рублей получат сотрудники органов прокуратуры, внутренних дел, Следственного комитета, уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, Росгвардии, а также начальствующий состав Федеральной фельдъегерской связи.
По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, единовременная выплата военнослужащим является своевременной мерой поддержки данной категории граждан.
Путин подписал указы о единовременных выплатах военным и правоохранителям
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