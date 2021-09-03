Более 30 млн пенсионеров получили выплату в 10 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 30 миллионов российских пенсионеров получили выплату в 10 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков журналистам на полях Восточного экономического форума.

"2 сентября по поручению президента выплаты были произведены 30 миллионам 200 тысячам наших граждан, в один день. Это, в принципе, наверное, рекордные по количеству и охвату выплаты, которые получили наши граждане", – сказал министр.

Никаких заявлений для получения выплаты писать не нужно было – она пришла автоматически. Деньги поступили на банковские карты. Тем же, кто получает пенсию наличными, выплата придет вместе с ежемесячной пенсией.

Указ о выплатах пенсионерам 24 августа подписал Владимир Путин. В общей сложности на эти цели выделено более 454 миллиардов рублей.