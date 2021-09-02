Перечисление единовременных выплат пенсионерам началось во всех регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во всех регионах России началось перечисление единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

"Традиционно раньше всех получать выплаты начали жители Дальнего Востока", – говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что никаких заявлений для получения выплаты писать не нужно – она придет автоматически.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 2 сентября выплаты должны поступить на банковские карты 30,7 миллиона человек. Тем же, кто получает пенсию наличными, выплата придет вместе с ежемесячной пенсией.

Указ о выплатах пенсионерам 24 августа подписал Владимир Путин. В совокупности для пенсионеров выделено более 454 миллиардов рублей.