Греф назвал единовременные выплаты пенсионерам вызовом для команды Сбербанка

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал предстоящие выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей вызовом для команды банка. Об этом сообщает РБК.
По его словам, многие пенсионеры придут в отделения Сбербанка, чтобы получить средства, поэтому на сотрудников, которые "находятся на передовой", ляжет большая нагрузка.
"Многие наши клиенты – пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача – оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это вызов для всей нашей команды", – заявил Греф.
Соответствующий указ о выплатах пенсионерам глава государства подписал 24 августа. Единовременная выплата поступит пенсионерам уже в сентябре 2021 года. Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных.
Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам
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