Единовременную выплату в 10 тыс руб перечислят пенсионерам на карты 2 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пенсионерам, которые получают пенсию на банковскую карту, перечислят единовременную социальную выплату в размере 10 тысяч рублей в четверг, 2 сентября. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день – это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек", – заявила Голикова.
Представитель кабмина также уточнила, что пенсионеры, которые пользуются услугами "Почты России" или других поставщиков, получат единоразовую выплату вместе с ежемесячной пенсией. Такой формат работы затронет 12,7 миллиона человек.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в совокупности для пенсионеров выделено более 454 миллиардов рублей.
Разовые социальные выплаты будут направлены определенным категориям граждан страны по указу президента Владимира Путина. Их размер составит 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч военнослужащим, курсантам и правоохранителям.
Более 30 млн пенсионеров получат единовременную выплату в конце следующей недели
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