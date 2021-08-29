Эксперт Анна Удалова: Предложения Владимира Путина повысят доверие к власти

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Эксперт по связям с общественностью Анна Удалова оценила предложение Владимира Путина о защите социальных выплат россиян от кредиторов. Она сочла их разумными и повышающими доверие к власти. Вместе с тем специалист подчеркнула, что в этой ситуации важно то, как именно будет реализовано предложение, выдвинутое главой государства.

Ранее президент высказался о необходимости запретить взимание долгов из средств социальных выплат граждан. Средства, списанные ранее в счет погашения кредитных задолженностей он призвал вернуть.

Удалова также напомнила, что схожие меры уже предпринимались, так, 1 июня 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве". Согласно ему банкам запрещено взыскание средств с ряда пособий, среди которых компенсационные выплаты гражданам в связи с чрезвычайными ситуациям и уходом за нетрудоспособными людьми, алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п. Однако закон охватил не все виды денежной поддержки, а потому в зоне риска по-прежнему оставались пенсионеры, вынужденные отдавать за долги порядка 50% и без того не самых больших пенсий.

"Люди, получающие социальные выплаты, находятся в очень уязвимом материальном положении и, если забрать у них последнее – пособие, им просто не на что существовать. Меры, предпринятые еще в 2020 году подготовили банковскую систему к шагу, предложенному президентом: банки уже маркируют деньги на счетах граждан, с тем, чтобы приставы не имели возможности списать средства, являющиеся социальной выплатой. Теперь дело за проработкой и реализацией предложенных Владимиром Путиным инициатив и, если она будет достойной, это значительно повысит доверие граждан к власти", – утверждает Удалова.

Эксперт высказала предположение, что в части возврата уже изъятых банками средств будут действовать ограничения. По мнению Удаловой, это обосновано тем, что некоторые люди не способны платить долги длительное время, а потому деньги взимались с их карт годами.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение, утверждающее небанковскую кредитную организацию (НКО) "Мобильная карта" в качестве единого центра учета перевода ставок букмекерских контор. Документ опубликован на портале правовой информации.

