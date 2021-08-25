Путин утвердил единый центр учета переводов ставок букмекерских контор

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Владимир Путин подписал распоряжение, утверждающее небанковскую кредитную организацию (НКО) "Мобильная карта" в качестве единого центра учета перевода ставок букмекерских контор. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Распоряжение <...> об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации "Мобильная карта" единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов", – говорится в распоряжении.
Отмечается, что документ вступает в силу 1 сентября.
По информации Центробанка, НКО "Мобильная карта" находится во владении акционеров, крупнейшими из которых являются предприниматели Ольга Журавская (16,5%) и Игорь Авдеев (11,25%).
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил обязать букмекерские компании предупреждать о негативных последствиях азартных игр в своей рекламе. Хамзаев напомнил, что на территории РФ уже более десяти лет запрещена деятельность казино, кроме специализированных игровых зон. Однако букмекерские компании все еще осуществляют свою деятельность и даже пользуются рекламой на радио, телевидении и в Сети.
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