Путин обещал обсудить идею об учреждении в России Дня отца

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Президент России Владимир Путин обещал обсудить идею об учреждении в РФ Дня отца. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я всячески буду поддерживать все, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца, о котором вы сейчас сказали, обязательно с коллегами это обсудим", – заявил президент на встрече с представителями общественности.

Ранее в среду, 25 августа, Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога. Президент напомнил, что в этом году в стране также будут отмечать 200-летие со дня рождения основателя российской педагогики Константина Ушинского.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России новый праздник – День поисковика. Предложение главы МИД прокомментировала сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева. Она отметила, что такая высокая оценка труда поисковиков вызывает в ней чувство гордости.