Лавров предложил учредить новый праздник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России новый праздник – День поисковика. Об этом сообщает РИА Новости.
"Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально", – объяснил Лавров.
Предложение главы МИД прокомментировала сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева. Она отметила, что такая высокая оценка труда поисковиков вызывает в ней чувство гордости.
"День поисковика можно было бы учредить 13 марта. В этот день в 1988 году состоялся первый Всесоюзный поисковый слет поисковых отрядов, поисковики впервые заявили о себе как общественники, общественная сила. С тех пор они несут Вахту Памяти, несмотря ни на какие события в мире и стране", – подчеркнула Цунаева.
Она также заявила, что закрепление памятной даты на государственном уровне станет стимулом для развития всего движения.
В свою очередь лидер движения "Волонтерская рота Боевого братства" Антон Демидов в качестве даты для праздника предложил 22 сентября, когда произошло сражение при Рымнике.
Ранее в Минпромторге предложили установить в России новый праздник – День качества. Целью нового праздничного дня станет поддержка и развитие деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг. Отмечать его планируется во второй четверг ноября каждого года.
В министерстве подчеркнули, что закрепление соответствующего праздника станет важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности.
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