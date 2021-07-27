Минтруд подготовил проект о праздновании Дня отца

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минтруд РФ подготовил проект указа президента о праздновании в России Дня отца. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях повышения социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей постановляю: установить праздник День отца и отмечать его в третье воскресенье октября", – говорится в тексте проекта.

В беседе с РИА Новости в Минтруде отметили, что изначально предложение о введении данного праздника на официальном уровне поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, а позже оно было поддержано и самим ведомством.

С инициативой согласилась и председатель общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что День матери был учрежден еще в 1998 году, однако у отцов до сих пор нет собственного праздника, несмотря на то что их роль в обществе не менее важна.