Минтруд подготовил проект о праздновании Дня отца

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Минтруд РФ подготовил проект указа президента о праздновании в России Дня отца. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В целях повышения социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей постановляю: установить праздник День отца и отмечать его в третье воскресенье октября", – говорится в тексте проекта.
В беседе с РИА Новости в Минтруде отметили, что изначально предложение о введении данного праздника на официальном уровне поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, а позже оно было поддержано и самим ведомством.
С инициативой согласилась и председатель общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что День матери был учрежден еще в 1998 году, однако у отцов до сих пор нет собственного праздника, несмотря на то что их роль в обществе не менее важна.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: