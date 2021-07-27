Минпромторг предложил ввести в России День качества

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В Минпромторге предложили установить в России новый праздник – День качества. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Целью нового праздничного дня станет поддержка и развитие деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг. Отмечать его планируется во второй четверг ноября каждого года.
"Установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке к проекту.
В министерстве подчеркнули, что закрепление соответствующего праздника станет важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности.
Ранее президент Союза профсоюзов России Роман Худяков в своем обращении выступил за определение 31 декабря как постоянного выходного дня. Решение, по мнению эксперта, должно быть принято на федеральном уровне.
В связи с этим в Минтруде РФ заявили, что рассмотрят такую возможность.
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