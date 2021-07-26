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21:20

В Москве отменили крестный ход в честь Дня крещения Руси

религия город

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда заявил, что крестный ход от Успенского собора до памятника князю Владимиру в День крещения Руси, 28 июля, не состоится.

Причиной отмены крестного хода стала ситуация с COVID-19, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, сложная ситуация с пандемией вносит свои коррективы, и в каждом конкретном месте празднование будет связано с теми ограничениями, которые есть", – сказал Легойда.

При этом во всех храмах РПЦ в полдень по местному времени традиционно зазвонят колокола.

Ранее в РПЦ рассказали, как проверяют подлинность мощей. Процедура проверки возможна только после канонизации, то есть прославления человека церковью как святого.

Затем формируется группа по обретению мощей, в которую входят археологи, антропологи, судмедэксперты, представители епархии и Синодальной комиссии по канонизации святых. Специалисты всесторонне изучают мощи.

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