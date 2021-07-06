В РПЦ рассказали, как проверяют подлинность мощей

Фото: Агентство "Москва"
Глава Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий рассказал, как проверяют подлинность мощей святых. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам епископа, процедура возможна только после канонизации, то есть прославления человека церковью как святого. Затем формируется группа по обретению мощей, в которую входят археологи, антропологи, судмедэксперты, представители епархии и Синодальной комиссии по канонизации святых. Специалисты всесторонне изучают мощи.
"Останки освидетельствуют, эксперты приступают к их изучению. Затем результаты сопоставляют с имеющимися историческими данными, составляется заключение. Без такого исследования обретение мощей не происходит", – заявил Панкратий.
По словам главы Синодальной комиссии, в год объявляется об обретении около пяти мощей. По каждому случаю проводится отдельная экспертиза. Епископ отметил, что с 2011 года не было выявлено ни одного случая отказа в подтверждении мощей.
В апреле 2021 года в Комиссии по богословию Русской православной церкви (РПЦ) подготовили документ, регламентирующий практику экзорцизма.
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