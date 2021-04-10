В РПЦ подготовили документ, регламентирующий практику экзорцизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Комиссия по богословию Русской православной церкви (РПЦ) подготовила документ, который регламентирует практику экзорцизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии, главу отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.
По его словам, практика экзорцизма существует не во всех поместных церквях.
"Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", – отметил митрополит.
Он также добавил, что документы, проекты которых готовят в комиссиях Межсоборного присутствия, по завершении работы над ними поступают в редакционную группу. После этого их могут опубликовать в качестве проекта для внесения в них корректировок.
Аналогичная процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, который посвящен практике экзорцизма.
Ранее сообщалось, что в РПЦ вступились за католиков и осудили клип Моргенштерна с танцами на мессе. Речь о видео на ремейк песни "Новая волна" с диджеем Smash, где по сюжету наступает апокалипсис, а в это время Моргенштерн в образе папы Римского принимает запрещенные препараты и устраивает танцы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: