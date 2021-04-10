В РПЦ подготовили документ, регламентирующий практику экзорцизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комиссия по богословию Русской православной церкви (РПЦ) подготовила документ, который регламентирует практику экзорцизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии, главу отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

По его словам, практика экзорцизма существует не во всех поместных церквях.

"Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", – отметил митрополит.

Он также добавил, что документы, проекты которых готовят в комиссиях Межсоборного присутствия, по завершении работы над ними поступают в редакционную группу. После этого их могут опубликовать в качестве проекта для внесения в них корректировок.

Аналогичная процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, который посвящен практике экзорцизма.

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