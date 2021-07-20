Муфтий Крганов рассказал о праздновании Курбан-байрама в условиях пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
20 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам. При этом праздничная молитва прошла в Московской соборной мечети без участия прихожан в связи с пандемией. О том, соблюдают ли верующие столицы предписания властей, рассказал муфтий и председатель центральной религиозной организации "Духовное управление мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Альбир Крганов.
"Есть ограничения массовых мероприятий, в том числе общественно-религиозных структур. Мы с пониманием относимся к этим требованиям. <...> В самой доктрине религии ислам заложено это <...> Самим пророком сказано о том, что в те места, в которых распространяется болезнь, не входить и оттуда не выходить", – подчеркнул он в эфире телеканала Москва 24.
Также председатель Духовного управления мусульман РФ, муфтий Равиль Гайнутдин поздравил верующих с праздником. Он также напомнил, что 19 июля мусульмане со всего мира завершили паломничество в Мекку, затем отправились в долину Мина и 20 июля вернулись в Мекку для совершения прощального обхода вокруг Каабы.
Ранее с Курбан-байрамом российских мусульман поздравил Владимир Путин. По его словам, этот праздник напоминает верующим об истоках и ценностях ислама, а также призывает к милосердию, справедливости и бережному отношению к окружающим.
Альбир Крганов рассказал, соблюдают ли московские мусульмане предписания муфтиев
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