Муфтий Крганов рассказал о праздновании Курбан-байрама в условиях пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

20 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам. При этом праздничная молитва прошла в Московской соборной мечети без участия прихожан в связи с пандемией. О том, соблюдают ли верующие столицы предписания властей, рассказал муфтий и председатель центральной религиозной организации "Духовное управление мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Альбир Крганов.

"Есть ограничения массовых мероприятий, в том числе общественно-религиозных структур. Мы с пониманием относимся к этим требованиям. <...> В самой доктрине религии ислам заложено это <...> Самим пророком сказано о том, что в те места, в которых распространяется болезнь, не входить и оттуда не выходить", – подчеркнул он в эфире телеканала Москва 24.

Также председатель Духовного управления мусульман РФ, муфтий Равиль Гайнутдин поздравил верующих с праздником. Он также напомнил, что 19 июля мусульмане со всего мира завершили паломничество в Мекку, затем отправились в долину Мина и 20 июля вернулись в Мекку для совершения прощального обхода вокруг Каабы.

Ранее с Курбан-байрамом российских мусульман поздравил Владимир Путин. По его словам, этот праздник напоминает верующим об истоках и ценностях ислама, а также призывает к милосердию, справедливости и бережному отношению к окружающим.

