Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим", – отметил президент.
Он также подчеркнул, что нравственные идеалы, которые лежат в основе всех мировых религий, в том числе и ислама, способствуют укреплению межнационального согласия, сохранению культурного многообразия и традиций российского народа.
Ранее сообщалось, что в Мекку съехались 60 тысяч верующих, совершающих хадж, – паломничество, которое завершается Курбан-Байрамом. В город пустили только вакцинированных мусульман, при этом их обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
До пандемии на хадж в Мекку съезжались до 3 миллионов человек.
В Мекке собрались 60 тысяч паломников
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