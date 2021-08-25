Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.

С соответствующей инициативой изначально выступила Екатерина Гришина, одна из участниц мероприятия. Президент поступившее предложение одобрил.

"Это хорошая идея", – сказал Путин.

Также президент напомнил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского.

"Это один из основателей российской педагогики. Нужно так и сделать – 2023 год объявить Годом педагога", – отметил Путин, поблагодарив Гришину за предложение.

Кроме того, президент заявил, что в России нужно совершенствовать оплату труда педагогов. Однако, по его словам, нужно исходить из бюджетных возможностей.

Ранее в России предложили отмечать День отмены рабства. Такую инициативу озвучил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Он обратил внимание на то, что недавно президент США Джо Байден объявил 19 июня национальным Днем независимости – праздником, посвященным отмене рабства. Руководитель Всемирного союза староверов отметил, что в то же время крепостное право в России отменили на четыре года раньше.