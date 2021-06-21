В России предложили отмечать День отмены рабства

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России на государственном уровне следует учредить День отмены рабства, который бы отмечался в годовщину отмены императором Александром II крепостного права. Такое предложение высказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Он обратил внимание на то, что недавно президент США Джо Байден объявил 19 июня национальным Днем независимости – праздником, посвященным отмене рабства. Руководитель Всемирного союза староверов отметил, что в то же время крепостное право в России отменили на четыре года раньше.

"В этом году – 160-летие отмены рабства в России. Я бы хотел призвать российские власти ввести государственный праздник в России – День отмены рабства, сделать его 3 марта", – приводит слова Севастьянова РИА Новости.

В этот день в 1861 году Александр II подписал манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" и "Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости".

По мнению Севастьянова, День отмены рабства может стать для россиян столь же важным, как День Победы.

Ранее лидер некоммерческого общественного экологического движения, тележурналист Тимофей Бажeнов выступил с инициативой 8 мая отмечать День героев тыла в память о трудовой доблести жителей столицы, проявленной в годы Великой Отечественной войны.

По его словам, перед войной в столице функционировали 475 крупнейших предприятий страны – 15 процентов всего промышленного производства СССР.

