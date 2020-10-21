Кузнецова предложила учредить День школьника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День школьника предложила учредить на региональном или федеральном уровне уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузнецова подчеркнула, что в России есть День знаний, есть день самоуправления, но все эти праздники значительно отличаются от концепции того, как День школьника отмечают в Ульяновской области 8 октября. По словам омбудсмена, аппарат уже связался с уполномоченным в регионе и поинтересовался, как организуется праздник.

Также Кузнецова провела опрос в детском совете, куда входят несовершеннолетние граждане РФ из разных регионов.

"Сейчас мы с ними продумаем варианты проведения", – рассказала она.

По словам Кузнецовой, детям идея очень нравится: ребята проводят мероприятия и мастер-классы, встречаются и празднуют.

"Я считаю, что если есть такой живой отклик от ребят, нужно к ним как минимум прислушаться", – заключила омбудсмен.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил запретить в школах празднование Хеллоуина. Парламентарий отметил, что проведение языческого праздника может спровоцировать увлечение детей сатанизмом и даже суицидом.