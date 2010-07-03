Звезды шоу-бизнеса, спортсмены и политики рассказали о своих первых учителях

5 октября по всему миру отмечают профессиональный праздник педагогов. Учителей в жизни бывает много: в школе, университете и даже в профессии без них не обойтись. Однако мы решили посвятить этот день самому главному, самому первому из них. В честь Всемирного дня учителя российские знаменитости, олимпийские чемпионы, политики поделились с Москвой 24 воспоминаниями о своих первых учителях. Подробности – в нашем материале.

"Были одной семьей"

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный не просто помнит свою первую учительницу – дрессировщик до сих пор поддерживает теплые отношения со своим педагогом.

"Нашу первую с братом учительницу зовут Наталья Ивановна. Она до сих пор работает в школе № 117, до сих пор преподает младшим классам. И, конечно, с ней связаны только самые теплые воспоминания. Часто она водила нас в парк Воронцовский: мы там за природой следили, гербарий собирали, спортом занимались. Когда мы с братом попали в школу, Наталья Ивановна была достаточно молоденькой учительницей, но она очень грамотно вела наш класс.



Самое главное – мы, дети, при ней были одной семьей и оставались детьми. И мы ее очень сильно любили.



Мы, кстати, до сих пор с ней в WhatsApp переписываемся. И она время от времени посещает наши концерты. С праздником пока не успел поздравить, чуть попозже обязательно это сделаю", – признался Запашный.

"На всю жизнь осталось в памяти"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы Владимир Жириновский также поделился с Москвой 24 воспоминаниями о своей первой учительнице. Правда, самая яркая история из начальной школы у него связана с наказанием.

"До сих пор помню первую учительницу Марию Петровну. Как-то я себя не так вел, и она решила наказать меня тем, что весь класс пошел ко мне домой. Мне это было неприятно, но я был упертый.



Она останавливалась каждые сто метров и спрашивала: "Вова, ты будешь еще так себя вести?" Но я молчал. Так и дошли до дома.



Меня никто не бил, не ругал, но вот такой метод наказания – всем классом прийти ко мне домой и всем классом пожаловаться, что я не так вел себя в школе, – это на всю жизнь осталось у меня в памяти", – рассказал Жириновский.

"Всегда хотелось идти к ней в школу"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Телеведущая Яна Чурикова вспоминает свою первую учительницу с теплотой.

"Ее звали Светлана Александровна. Никаких воспоминаний, кроме теплых, у нас с ней не связано. Она была по-человечески хорошая – мне кажется, для учителя младших классов это самое главное качество. Я не могу оценить уровень знаний, которые она нам давала, однако эта учительница всегда знала обо всех наших сильных сторонах. Я, например, очень любила отвечать на вопросы, и она это очень поощряла. Она нас всех развивала всесторонне. Главное, что я помню, – это было очень тепло, мне всегда хотелось идти к ней в школу", – рассказала Чурикова.

"Добрейшая учительница была"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Актер театра и кино Леонид Ярмольник признался в беседе с Москвой 24, что плохо помнит годы начальной школы.

"Это было тысячу лет назад. Первые четыре года меня учила Нина Рафаиловна далеко отсюда, в городе Львове. Главное – хоть это и было много-много лет назад, а я до сих пор ее помню. Теплые воспоминания остались. Замечательная и добрейшая учительница была", – рассказал актер.

"Развивала нас не только на уроках"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова встретилась со своей первой учительницей в школе № 1 города Кировска Ленинградской области.

"Моя первая учительница – Роза Григорьевна. К сожалению, она уже ушла из жизни. Когда она пришла к нам, маленьким, она уже была учительницей со стажем. Нас было 42 человека! В современных реалиях это удивительно. 42 активных ребенка, и одна учительница, которая смогла с ними совладать. И у нее получилось это очень даже хорошо: когда мы выпустились после третьего класса, у нас было 6 отличников и 20 хорошистов. Это был феноменальный результат.



Есть вещи, которые я отлично помню. Например, в первом классе мы уже завели тетрадку в 48 листов. На доске всегда были написаны примеры, и во время перемен мы не просто бегали по школе, а решали примеры в эту тетрадку и получали дополнительные баллы. Мне всегда это вспоминается. Она нас пыталась развивать не только в рамках уроков, но и за их пределами.



Еще важно вот что – мне из-за нее хотелось стать учительницей. Она половине класса это внушила. Сегодня четверо из нас так или иначе связаны с педагогикой. Представляете, какая это была учительница. Она научила нас всех очень многому", – поделилась воспоминаниями с Москвой 24 Журова.

"Это как первая любовь"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Актер и телеведущий Александр Олешко в беседе с Москвой 24 рассказал о самом личном, связанном с первым педагогом.

"Первая учительница – это как первая любовь, как первый вздох, как первая весна, как первая зима. Это очень тонкие впечатления и ощущения. У меня были совершенно прекрасные взаимоотношения с моей первой учительницей. Звали ее Наталья Георгиевна. Я давно с ней не общался, но помню, что она великодушна. После занятий основных по просьбе моих родителей она занималась со мной дополнительно, потому что я не очень любил математику. Наталья Георгиевна очень терпеливо и душевно, зная, что я буду артистом, что это моя мечта, тем не менее говорила мне о том, что человек должен быть разносторонне развит.



Мне очень радостно, что она никогда не повышала голос, была очень уважительна, терпелива и очень красива. Все мальчики, в том числе и я, как один были в нее влюблены. Правда, потом мы влюбились в следующую учительницу, но это не помешало нам сохранить к ней светлые и добрые чувства.



Я всех учителей помню, благодарю и мечтаю о том, чтобы профессия учителя была достойно оплачиваема, чтобы учитель был важным, оберегаемым и нужным человеком, потому что они – основа всей нашей последующей жизни", – поздравил педагогов с праздником Олешко.