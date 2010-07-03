Врач посоветовала отказаться от дальних поездок во время школьных каникул

В понедельник, 5 октября, столичные школьники уйдут на двухнедельные каникулы – для снижения новых случаев коронавируса власти продлили запланированные осенние каникулы. Врачи рекомендуют в это время воздержаться от массовых прогулок и праздников, а также отказаться от посещения общественных мест. Рассказываем, как долго продлятся осенние каникулы и как лучше организовать это время для детей.

Дополнение к каникулам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

О введении двухнедельного перерыва в учебе ранее сообщил Сергей Собянин. Он напомнил, что плановые осенние каникулы и так в большинстве московских школ начинаются с 5 октября и обычно длятся одну неделю. И в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение просто их продлить.





Сергей Собянин мэр Москвы По рекомендации санитарных врачей, а также с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных случаев COVID-19 мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября.

Также в этот период приостановят очную работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, на продолжительные осенние каникулы уйдут 64% школьников. Она отметила, что срок внепланового отпуска для школьников в 16 дней выбран неслучайно, так как это больше инкубационного периода COVID-19, составляющего 14 дней.

"С началом учебного года мы видим рост заболеваемости коронавирусом среди детей. На фоне общего увеличения новых случаев COVID-19 в Москве именно сейчас важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски как для них самих, так и для их старших родственников", – заявила Анастасия Ракова.

Власти города порекомендовали частным и федеральным школам на территории столицы также отправить учеников на каникулы.

Стоит отметить, что для учителей период каникул планируется сделать рабочим. Педагоги будут заниматься совершенствованием материалов к урокам, отметила Ракова.



Ранее в АТОР сообщили, что длинные школьные каникулы вызвали значительный рост спроса на туры в Турцию. Уже практически распроданы туры на даты с 3 по 11 октября с вылетом из Москвы с детьми. Также раскупают путевки на курорты Краснодарского края и Крыма.

Потратить время с пользой

Собянин: продление каникул поможет ограничить распространение инфекции

Стоит обратить внимание на то, что каникулы не подарок детям, а вынужденная мера. Поэтому власти города посоветовали посвятить образовавшееся свободное время самообразованию.

Несмотря на то что на указанный период вводить уроки дистанционно не будут, школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью "Московской электронной школы". Кроме того, на время осенних каникул столичные детские досуговые организации подготовили для детей онлайн-занятия.





пресс-служба департамента образования и науки Если у ребят появится желание, то они смогут принять участие в активностях досуговых организаций, находящихся в ведении правительства Москвы, в онлайн-режиме.

"В реальности есть обеспокоенность по поводу успеваемости детей и дальнейшей учебной нагрузки, которая увеличится из-за необходимости нагонять программу, после лишней недели на каникулах", – отметила в беседе с Москвой 24 заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

Она отметила, что появившееся свободное время можно потратить на повторение пройденного материала и подготовку к предстоящим контрольным.

Домашний режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В департаменте образования и науки Москвы попросили родителей с пониманием отнестись к данной мере и напомнили, что такое решение принято для сохранения здоровья детей и их близких. Поэтому к предстоящим каникулам и взрослым, и школьникам нужно относиться не как к внеплановому отпуску.

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте", – призвал Сергей Собянин.

С ним солидарна врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа. "Самая главная цель перерыва – оградить детей от пребывания в больших группах сверстников, чтобы прервать цепочку распространения вируса", – отметила специалист в беседе с Москвой 24.

Особенно она не рекомендует использовать этот перерыв в учебе для дальних поездок.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Ни в коем случае нельзя ехать в отпуск в это время. Только дачи, только удаленка, только социальная дистанция. Аэропорты, вокзалы, самолеты, автобусы и так далее – это главные рассадники инфекции. Там и происходит скученность народа, которая совершенно противопоказана и нам сейчас не нужна.

Также она посоветовала отказаться от семейных походов в кино, музеи, на экскурсии и в другие общественные места. Большие торжества с множеством гостей тоже пока необходимо отложить.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что дети, хоть и переносят коронавирус в более легкой форме, а чаще – бессимптомно, все же заражаются COVID-19, а значит, являются его переносчиками. Поэтому домашний режим во время длинных каникул пойдет не только на пользу самим школьникам, но также пожилым людям и другим членам общества.