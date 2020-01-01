1 октября истекает срок подачи заявления на детские выплаты за период пандемии

1 октября 2020 года истекает срок подачи заявки на единоразовые выплаты для поддержки семей с детьми в период пандемии. Напоминаем, кому положены детские пособия и как оформить заявление.

Как подать заявление

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По поручению Владимира Путина с 1 июня в рамках государственной поддержки начались единоразовые выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет. Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. На детей до трех лет положено по пять тысяч рублей за апрель – июнь.

Позже президент поручил реализовать дополнительную меру поддержки и выплатить еще по 10 тысяч рублей за июль на каждого ребенка до 16 лет. В целом такой помощью смогут воспользоваться семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.

Подать заявление необходимо до 1 октября 2020 года. Это может сделать как родитель, так и усыновитель. Поддержку получат все дети, независимо от доходов семьи или наличия права на материнский капитал. Также на выплату не влияет регистрация брака между родителями. Для подачи документов выберите удобный для вас вариант:

1. Оформите заявление на едином портале госуслуг;

2. Напишите заявление в территориальный орган Пенсионного фонда (это можно сделать по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания).

Обратите внимание: по 10 тысяч рублей в июле 2020 года будет выплачиваться на всех детей, которые родились с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно.

Выплаты на детей до трех лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Родители или опекуны детей до трех лет могут получить по 5 тысяч рублей в качестве поддержки за апрель, май и июнь 2020 года, а также по 10 тысяч рублей за каждого ребенка в июле. Выплаты за все месяцы будут перечислены в случаях, если:

1. В семье растет единственный ребенок, который был рожден или усыновлен в период с 01.04.2017 до 30.06.2020;

2. У семьи было или есть право на материнский капитал (либо первый ребенок родился в период с 01.01.2020 по 30.06.2020, либо в семье двое и более детей, родившихся с 2007 года).

Обратите внимание: при наличии материнского капитала в семье с двумя и более детьми электронное заявление может подать только женщина, имеющая право на сертификат. Если владелец сертификата мужчина, он должен обратиться в ПФР лично.

Правительство РФ также приняло решение о выплатах на детей безработных родителей в сентябре. К пособию по безработице будет добавлено по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Такая мера позволит оказать поддержку порядка 2,8 миллиона безработных граждан с детьми.

