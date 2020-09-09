Кабмин выделит средства на выплаты безработным россиянам с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ приняло решение о выплатах на детей безработных родителей в сентябре. Об этом сообщили на сайте кабмина.

"Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка. Постановление об этом подписано", – говорится в сообщении

Отмечается, что на это будет выделено 8,5 миллиарда рублей. Дополнительную поддержку смогут получить около 2,8 миллиона граждан, которые признаны безработными и имеют несовершеннолетних детей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля безработица в стране выросла в 3,5 раза. Он отметил, что численность лиц, не имеющих работы, составила почти 3 миллиона человек.

В то же время, по словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, безработица в России постепенно выходит на показатели, которые существовали до пандемии коронавируса. Он также подчеркнул, что в связи с ситуацией с COVID-19 количество не имеющих работу не выросло в РФ до таких высоких показателей, которые присутствовали в Америке.

В Совет Федерации недавно внесли предложение о введении базового дохода для безработных. Инициативу выдвинул глава экономического комитета верхней палаты российского парламента Андрей Кутепов. Он отметил, что наличие фиксированной денежной суммы от государства будет гарантировать минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.