Безработица в России выходит на показатели до пандемии – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что безработица в России выходит на показатели, которые были зафиксированы до пандемии коронавирса, передает RT.

"Мы видим, что у нас безработица увеличилась не в разы, как, предположим, в Америке она составляла 15%, у нас 6,3%. Мы видим, что сейчас безработица занимает уже те позиции, выходит на те тренды, которые были у нас до пандемии", – сказал Силуанов.

Министр отметил, что доходы населения и потребительский спрос постепенно восстанавливаются. По его словам, во многом это происходит благодаря своевременным государственным мерам.

"Это говорит о том, что государственные меры, которые были приняты, попали в точку по тем секторам, которые нуждались в поддержке", – пояснил Силуанов.

В августе премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на переобучение безработных в России выделят порядка трех миллиардов рублей. Средства из резервного фонда правительства РФ обеспечат организацию и прохождение обучения 110 000 граждан, которые пострадали от последствий распространения COVID-19.

Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил установить в РФ базовый доход для безработных. Он пояснил, что фиксированная денежная сумма от государства гражданам страны будет гарантировать минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.

