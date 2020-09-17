Почти 200 млрд рублей выделили на меры по поддержке граждан и медучреждений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 200 миллиардов рублей правительство выделило на меры по социальной поддержке граждан и системы здравоохранения в столице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На начало сентября объем фактически оказанной помощи гражданам в связи с периодом временных ограничений и самоизоляции составил 38,3 миллиарда рублей, поддержку получили более восьми миллионов москвичей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что из этих средств 13,8 миллиарда рублей были выделены двум миллионам жителям города. Отмечается, что меры поддержки организовали для различных групп населения. В частности, учащиеся получили свыше одного миллиона продуктовых наборов, еще более 500 находящимся на самоизоляции гражданам доставили необходимые лекарства и продукты на общую сумму около четырех миллиардов рублей.

"В период пандемии важно было обеспечить поддержкой наиболее уязвимые категории жителей. Так, прямые выплаты на сумму почти 7,6 миллиарда рублей получили москвичи в возрасте старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями, соблюдавшие режим самоизоляции – около 1,9 миллиона горожан", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в этот период более 63 тысяч семей получили ежемесячные выплаты почти на 106 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет. По словам Раковой, правительство оказало поддержку и гражданам, оказавшимся без работы.

"Из-за коронавируса значительно пострадал рынок труда. Мы не только упростили получение пособия по безработице, но и ввели региональную надбавку до 19,5 тысячи рублей. На это направлено свыше 1,3 миллиарда рублей. Выплаты получили более 91 тысячи москвичей", – рассказала Ракова.

Отмечается, что в период распространения коронавируса основной сферой финансирования было здравоохранение. На приобретение медицинского оборудования было выделено более 43 миллиардов рублей. Еще свыше 25 миллиардов рублей направили на строительство новой инфекционной больницы в Вороновском.

Дополнительные выплаты получили и медицинские организации, которые принимали пациентов с коронавирусом. Столичным врачам также организовали надбавку к федеральным выплатам. На это выделили 9,3 миллиарда рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое дало право медицинским работникам, работавшим с пациентами с коронавирусом, на досрочный выход на пенсию. Данной возможностью смогут воспользоваться около четырех тысяч медиков.

Также Мишустин подписал постановление о начислении пенсионного стажа медикам, борющимся с COVID-19, особым образом – день за два. Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года.