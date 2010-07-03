Вирусологи объяснили рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире

По всему миру страны одна за другой вновь начинают ужесточать меры по борьбе с COVID-19. В частности, о начале второй волны коронавируса объявили по меньшей мере в 10 европейских странах, а в Израиле на две недели ввели общенациональный карантин. Рассказываем, как меняется обстановка за рубежом и почему происходит ухудшение ситуации.



Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Продолжение следует?

С наступлением осени по всему миру растет число случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день уже в десяти странах Европы – Бельгии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании – официально зафиксировано начало второй волны COVID-19. В связи с этим во многих странах возвращают ограничения, чтобы снизить заболеваемость.

В Чехии, например, возобновили требования носить в общественных местах медицинские маски, часто дезинфицировать руки и соблюдать безопасное расстояние. Также запретили работу баров и ресторанов в ночное время суток, а на спортивные стадионы ограничили вход болельщиков. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 27 сентября в стране было зафиксировано почти две тысячи новых заболевших.

В Великобритании премьер-министр страны Борис Джонсон также объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Согласно требованиям властей, после 10 часов вечера должны быть закрыты все пабы и рестораны. В стране также закрыты на карантин сразу несколько городов, в числе которых Кардиф, Суонси и Лланелли. Ношение масок стало обязательным для всех сотрудников магазинов, пассажиров такси, а также посетителей общепита.

Жителям страны вновь следует по возможности работать из дома. По оценкам Национальной статистической службы Соединенного Королевства, ежедневно инфицируется около 9,6 тысячи новых пациентов, при этом наиболее активно передача инфекции идет среди возрастной группы от 17 до 24 лет.

Болгария продлила режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса до конца ноября. Во Франции, по данным ВОЗ, 27 сентября зарегистрировали почти 14 тысяч новых случаев заражения: зоной "максимального риска" объявлен Марсель, там полностью закрыты все бары и рестораны. С 28 сентября в Париже и еще более чем 10 французских городах с понедельника начинают действовать новые ограничительные меры, сообщают местные СМИ.

С августа кривая заболеваемости резко пошла вверх и в Испании. В частности, сообщается, что за минувшие две недели уровень заражения в Мадриде превысил 500 человек на каждые 100 тысяч жителей. В городе вновь не хватает врачей, а также мест в интенсивной терапии.



Фото: AP Photo/Martin Meissner

Строгие меры по сдерживанию инфекции ввели и в Израиле. Власти страны приняли решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина. Он начал действовать с 25 сентября и продлится в течение двух недель. Израильтянам запретили без уважительной причины удаляться от дома на расстояние более километра, молитвы и демонстрации разрешены только на открытых площадках с участием до 20 человек.

Кроме того, в этот период будут работать только продуктовые магазины, лавки, торгующие товарами первой необходимости, и аптеки, а также промышленные предприятия, где невозможно остановить производственный цикл. Отсутствие маски и нарушение предписания по дальности передвижения от дома наказываются штрафом в 500 шекелей (около 11 тысяч рублей).

США – там количество заболевших Индии , которая на втором месте, зафиксировано более 6 миллионов больных COVID-19 (более 82 тысячи – за последние сутки). На третьем месте сейчас находится Бразилия с более чем 4,7 миллиона зафиксированных случаев (более 28 тысяч новых больных COVID-19). Лидерами по общему числу заразившихся коронавирусом остаются– там количество заболевших перевалило за 7 миллионов (почти 50 тысяч случаев за последние сутки). В, которая на втором месте, зафиксировано более 6 миллионов больных COVID-19 (более 82 тысячи – за последние сутки). На третьем месте сейчас находитсяс более чем 4,7 миллиона зафиксированных случаев (более 28 тысяч новых больных COVID-19). В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 135 новых случаев коронавируса. Всего на территории РФ зафиксировали 1 159 573 заболевших COVID-19. Для ограничения роста заболеваемости власти Москвы и в Подмосковья ввели новые меры противодействия инфекции. В частности, пожилым горожанам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не выходить без особой необходимости из дома, а работодателям – перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу.



Почему пандемия вновь набирает обороты?

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с Москвой 24 пояснил, что увеличение количества заболевших COVID-19 в мире связано с сезонностью инфекции.

"Заболевание такого типа, как коронавирусная инфекция, зависит от сезона, по крайней мере, количественно: летом – меньше, а осенью – больше. Кроме того, это происходит из-за отношения населения к противоэпидемическим мерам. Оно явно стало более свободным в других странах. В результате люди плохо соблюдают эти меры, и идет рост заболеваемости", – подчеркнул вирусолог.

Специалист надеется, что вводимые ограничения в ряде стран повлияют на ситуацию с заболеваемостью в лучшую сторону и сдержат развитие пандемии.





Анатолий Альтштейн профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Я надеюсь, что люди последуют тем рекомендациям, которые дают власти и санитарные службы. Это безопасное расстояние, ношение масок при большом скоплении людей (в транспорте и в магазинах), мытье, дезинфекция рук как можно более частая, работа в удаленном доступе и самоизоляция.

В свою очередь, российский вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев считает, что рост заболевших в первую очередь связан не с сезонностью, а с несоблюдением масочного режима, который во многих странах даже отменили.



Какие страны уже ввели новые ограничения из-за COVID-19

"Где-то в мире начинается осень, а где-то приходит весна, как в Бразилии, но и там тоже растет заболеваемость. Я считаю очень важным "вкладом" в развитие пандемии несоблюдение масочного режима, это отмечается по всему миру. Достаточно посмотреть, какая ситуация сейчас в Израиле, в США, в Испании и во Франции. Поэтому и соответствующий результат", – подчеркнул Зуев в интервью Москве 24.

По его мнению, необходимо повсеместно возобновить ношение масок населением. Такая мера должна "сразу дать результаты", заключил специалист.

