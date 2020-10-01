Столичные школьники смогут посещать занятия в досуговых учреждениях онлайн

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Столичные детские досуговые организации подготовили для школьников онлайн-занятия на время осенних каникул, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки.

"Если у ребят появится желание, то они смогут принять участие в активностях досуговых организаций, находящихся в ведении правительства Москвы, в онлайн-режиме. Но во время каникул эти учреждения работать не будут", – рассказали в пресс-службе.

Сергей Собянин сообщил, что осенние каникулы во всех школах столицы пройдут одномоментно и будут продолжаться в течение двух недель – с 5 по 18 октября. По его словам, это позволит снизить число новых случаев коронавируса.

В департаменте образования и науки Москвы попросили родителей с пониманием отнестись к данной мере и напомнили, что такое решение принято для сохранения здоровья детей и их близких.