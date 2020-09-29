Все учреждения допобразования приостановят работу на две недели

09:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Все учреждения допобразования в Москве приостановят работу на две недели. Об этом рассказал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
По словам градоначальника, в предстоящие осенние каникулы необходимо снизить количество контактов между детьми.
"Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы", – написал градоначальник.
Собянин отметил, что в период каникул не будут проводиться дистанционные занятия. Школьники смогут воспользоваться сервисами "Московской электронной школы", чтобы повторить материал или разобрать новые темы.
Мэр рассказал, что осенние каникулы во всех школах пройдут одномоментно и будут продолжаться в течение двух недель – с 5 по 18 октября.
Стало известно, какие ограничения действуют в Москве из-за коронавируса
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