Молодые мои старики: почему нынешние поколения стареют медленнее?

Наверняка такое с вами случалось: вы смотрите на фотографии, скажем, полувековой или даже столетней давности и никак не можете поверить в то, что люди на них довольно молоды. Выпускники школ выглядят лет на 30, изображение зрелой женщины оказывается фотографией 22-летней девушки, а на снимке пожилой пары на самом деле изображены сорокалетние муж и жена. С чем связано столь стремительное замедление процессов старения, разбирался научный обозреватель Николай Гринько.



Конечно, во многом здесь виновата мода тех времен: одежда, прически, макияж, форма шляп и усов – все это делает людей на ретрофото старше в наших глазах. Но все же многие исследователи склоняются к выводу, что сегодня люди на самом деле стареют намного медленнее, чем в прошлом. Проявляется это не только внешне: сегодняшние старики умнее, здоровее и выносливее своих сверстников, живших несколько десятилетий назад.

Принято считать, что с возрастом у человека ухудшаются когнитивные способности (память, внимание, скорость обработки информации), а также физические показатели. И это действительно так, но, судя по всему, этот процесс от поколения к поколению замедляется.



Группа финских ученых из Университета Йювяскюля выяснила, что сегодняшние пожилые люди стали лучше справляться с интеллектуальными задачами и физическими нагрузками.



Исследователи сравнили результаты одного и того же теста, проведенного в 1990 и в 2018 годах. Это был проект по изучению долголетия, и в обоих случаях были протестированы люди в возрасте 75–80 лет. Оба исследования проводили в одной и той же лаборатории по одинаковым методикам. В 1990 году тест прошли 500 человек, а в 2018-м добровольцев было 726, так что данные вполне можно считать достоверными.



Оказалось, что участники более поздней выборки в подавляющем большинстве случаев показали лучшие результаты. Почти все тесты на память, скорость реакции и прочие когнитивные функции выявили устойчивую тенденцию к росту. Показатели здоровья тоже улучшились, включая мышечную силу, скорость ходьбы и респираторные функции.

Финские ученые говорят, что причина – в улучшении условий жизни. За 28 лет, прошедших со времени первого тестирования, улучшились здравоохранение, питание, условия труда, экология и так далее. На человеческий организм стало влиять меньше негативных факторов, и процессы старения замедлились.

Конечно, не стоит забывать о том, что Финляндия на протяжении последних лет уверенно занимает верхние позиции в мировых рейтингах самых благополучных, безопасных и процветающих стран мира. Но есть все основания полагать, что тенденция эта общемировая: люди стареют все медленнее.

Кстати, демографы все чаще говорят, что лет через сто средний возраст человечества значительно повысится и достигнет 50, а то и 60 лет (мы об этом тоже писали). Считается, что это приведет к снижению рождаемости, отсутствию свежих идей в науке, искусстве и даже к экономическому кризису, поскольку снизится мировой уровень производства. Но, может быть, все не так страшно? Да, большинство населения будут составлять пятидесятилетние люди, но, судя по тенденциям, это будут здоровые, умные и совсем не старые представители вида.

В истории цивилизации было время, когда средний возраст не превышал 15–18 лет. И если бы тогда существовали демографы, то они наверняка посчитали бы наши сегодняшние цифры в 35–40 лет просто ужасающими. А мы ничего, живем и даже вроде бы процветаем. Хотя…

