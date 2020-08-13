Перенаселение отменяется: через 40 лет число людей на Земле начнет сокращаться

Последние исследования в области глобальной статистики показывают, что никакого перенаселения не будет: к концу текущего столетия число людей, живущих на Земле, стабилизируется около отметки 8,8 миллиарда человек. Казалось бы, можно вздохнуть спокойно, планеты хватит на всех. Но социологи вновь бьют тревогу: отсутствие роста населения не менее опасно! В чем же дело – разбирался обозреватель Николай Гринько.



Ученые десятилетиями пугали нас грядущим перенаселением Земли. "На планете слишком много людей! Нас уже семь с половиной миллиардов, а скоро станет еще больше! Нам не хватит ресурсов! Нас ждет нехватка продовольствия, пресной воды, кислорода, топлива, территорий…" Каждый из нас точно знал, что человечество слишком разрослось и вот-вот начнет ожесточенную борьбу за место под солнцем, последствия которой будут самыми печальными.

Американский Институт метрик и оценки здоровья, работающий в области глобальной статистики, опубликовал результаты многолетних исследований, согласно которым население мира достигнет пика в 2064 году и составит около 9,7 миллиарда, но к 2100 году снизится до 8,8 миллиарда, а это примерно на два миллиарда меньше, чем предполагалось ранее. Причин такого изменения прогнозов много – это и статистика смертности, и изменение фертильности, и повышение общего уровня жизни, и даже миграционные процессы, но главный ограничивающий фактор – все более активное применение противозачаточных средств.



Существует такое понятие, как средний коэффициент рождаемости (СКР), – это число детей, рождающихся в среднем на одну женщину. До недавнего времени СКР в большинстве стран мира составлял около 2,5, но к концу столетия он снизится до 2,1. Поскольку женщин на Земле чуть меньше, чем мужчин, это означает, что в среднем по планете на каждую пару будет приходиться по два ребенка.



Население Земли не будет ни расти, ни уменьшаться.



А успехи медицины и экономики последнего времени приводят к общему увеличению продолжительности жизни. Вроде бы все замечательно, не так ли?



На самом деле нет. Дело в том, что совокупность этих двух факторов приведет к увеличению среднего возраста населения земли. Человечество стареет. Согласно прогнозам, к 2100 году средний возраст населения Латинской Америки составит 49 лет, притом что в 1965 году был всего 20. Средний возраст жителей Бразилии составит 51 год, Мексики – 49, Аргентины – 47. В Японии эта цифра вырастет до 54 лет, а рекордсменом, как ни странно, станет Албания – средний возраст ее жителей составит 61 год. Самая активная, работоспособная, мобильная часть населения Земли – молодые люди до 30 лет – станет меньшинством, которое и дальше будет сокращаться. Этот процесс может привести к экономическому коллапсу, поскольку снизится и мировой уровень производства.

Но и это еще не все последствия. Старшее поколение не сможет двигать вперед науку, генерировать новые идеи и, как ни печально, полноценно воспроизводиться – молодых, фертильных людей обоих полов не хватит, чтобы пополнять естественную убыль. Население Земли начнет стремительно сокращаться.



А теперь подытожим. Перенаселение – плохо. Стабилизация – плохо. Убыль – опять плохо. Похоже, что у ученых вообще нет сценария, согласно которому человечество чувствовало бы себя нормально! Просто удивительно, как мы вообще прожили на Земле последние 2,5 миллиона лет. Ведь за это время популяция совершенно точно переживала и периоды роста, и времена стабильности. Да и сокращалась тоже не один раз.

Нет, мы, конечно, не можем заподозрить науку в том, что ее главная задача – предупреждать человечество о возможных неприятностях, чтобы мы старались их избежать. Хотя…

