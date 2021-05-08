Тележурналист Тимофей Баженов предложил отмечать 8 мая День трудовой доблести москвичей

Фото: Максим Манюров
8 мая в Москве стоит праздновать День героев тыла в память о трудовой доблести жителей столицы, проявленной в годы Великой Отечественной войны. С такой инициативой выступил лидер некоммерческого общественного экологического движения, тележурналист Тимофей Бажeнов.
"Мы чествуем воинов-героев прошлого, но так мало достается внимания героям труда. Именно трудящиеся столицы заслужили для своего города почетное звание "города-героя" 8 мая 1965 года. Поэтому, считаю, было бы правильно сделать в Москве 8 мая Днем героев тыла", – отметил Баженов.
По его словам, перед войной в столице функционировали 475 крупнейших предприятий страны – 15 процентов всего промышленного производства СССР. Баженов добавил, что на столичных заводах собирали семь боевых самолетов из ста, каждый четвертый снаряд, каждый третий миномет и каждый второй автомат.
На строительстве оборонительных укреплений работали порядка 600 тысяч москвичей. Кроме того, в течение войны в Москве и пригороде было построено 200 военных госпиталей.
Также Баженов напомнил, что горожане возвели 676 километров противотанковых рвов, 445 километров эскарпов и контрэскарпов, 410 километров надолбов, 1 400 километров лесных завалов.
Ранее тележурналист предложил в Москве установить памятник Георгиевским кавалерам.
По его мнению, установить мемориал нужно именно в столице, так как на ее гербе изображен святой Георгий. Он добавил, что сегодня мало кому известно, что на фронтах отлично воевали многие кавалеры Георгиевских крестов, среди которых маршалы Победы Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский и Родион Яковлевич Малиновский.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: