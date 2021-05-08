Тележурналист Тимофей Баженов предложил отмечать 8 мая День трудовой доблести москвичей

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8 мая в Москве стоит праздновать День героев тыла в память о трудовой доблести жителей столицы, проявленной в годы Великой Отечественной войны. С такой инициативой выступил лидер некоммерческого общественного экологического движения, тележурналист Тимофей Бажeнов.

"Мы чествуем воинов-героев прошлого, но так мало достается внимания героям труда. Именно трудящиеся столицы заслужили для своего города почетное звание "города-героя" 8 мая 1965 года. Поэтому, считаю, было бы правильно сделать в Москве 8 мая Днем героев тыла", – отметил Баженов.

По его словам, перед войной в столице функционировали 475 крупнейших предприятий страны – 15 процентов всего промышленного производства СССР. Баженов добавил, что на столичных заводах собирали семь боевых самолетов из ста, каждый четвертый снаряд, каждый третий миномет и каждый второй автомат.

На строительстве оборонительных укреплений работали порядка 600 тысяч москвичей. Кроме того, в течение войны в Москве и пригороде было построено 200 военных госпиталей.

Также Баженов напомнил, что горожане возвели 676 километров противотанковых рвов, 445 километров эскарпов и контрэскарпов, 410 километров надолбов, 1 400 километров лесных завалов.

Ранее тележурналист предложил в Москве установить памятник Георгиевским кавалерам.

По его мнению, установить мемориал нужно именно в столице, так как на ее гербе изображен святой Георгий. Он добавил, что сегодня мало кому известно, что на фронтах отлично воевали многие кавалеры Георгиевских крестов, среди которых маршалы Победы Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский и Родион Яковлевич Малиновский.

