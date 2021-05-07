Журналист Баженов предложил установить в Москве памятник Георгиевским кавалерам

Фото: Максим Манюров
Лидер некоммерческого эко-движения и автор телепрограмм о дикой природе Тимофей Баженов считает, что в Москве необходимо установить памятник Георгиевским кавалерам.
"Более 100 лет, вплоть до 1917 года, Георгиевский крест был самой почетной наградой в России, честь награждения которого присваивали наиболее отважным солдатам и матросам. Пришла пора увековечить их память", – отметил Баженов.
По его мнению, установить мемориал нужно именно в столице, так как на ее гербе изображен святой Георгий. Он добавил, что сегодня мало кому известно, что на фронтах отлично воевали многие кавалеры Георгиевских крестов, среди которых маршалы Победы Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский и Родион Яковлевич Малиновский.
Журналист также поздравил всех с Днем Георгия Победоносца, который Русская православная церковь отмечает 6 мая.
"Поздравляю москвичей и всех россиян с этим праздником! Пусть этот день будет символом духовной Победы россиян над недругами", – сказал он.
Ранее Тимофей Баженов возложил цветы к мемориалу "Вечным Сынам Отечества" у школы № 1494 в столичном районе Марфино. Он выразил уверенность в том, что нынешняя молодежь достойна наших отцов и дедов, и что бы ни выпало на их долю, они с честью вынесут любые испытания.
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