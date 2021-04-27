Тимофей Баженов заявил о готовности выдвинуться в депутаты Госдумы РФ

18:51
Фото: Максим Манюров
Журналиста и общественника Тимофея Баженова выдвинули в депутаты Госдумы РФ в ходе заседания круглого стола по вопросу зеленых зон Москвы.
Баженов на мероприятии выступил с докладом по проблемам обеспечения благоприятной окружающей среды, составленным на основе анализа обращений жителей.
Эксперты и общественники отметили растущий спрос населения Москвы на качественный воздух и поддержку экологии в столичном регионе. Собравшиеся обратили внимание на возрастающую нагрузку на зеленые зоны города и подготовили резолюцию о сохранении природных территорий.
На дебатах волонтер акции "Мы вместе", участница команды "Молодежки ОНФ" Александра Кашурникова предложила Тимофею Баженову выдвинуться в депутаты Госдумы. Инициативу поддержали и другие участники круглого стола.
"Я смогу побороться за мандат депутата, если вы даете мне такой кредит доверия. За время своей деятельности в "Движении Баженова" я хорошо изучил актуальные проблемы северо-востока и востока столицы. И главное, что у меня есть силы и энергия сделать жизнь москвичей комфортнее и безопасней", – заявил журналист.
Накануне Тимофей Баженов призвал усилить борьбу с существующими в РФ киберпреступлениями. Общественник указал на то, что государство обязано решать данную проблему и предлагать новые эффективные решения.
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