Известный тележурналист Тимофей Баженов предложил усилить борьбу с киберпреступлениями

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Известный тележурналист Тимофей Баженов заявил, что государство обязано вмешаться в ситуацию с ростом числа случаев электронного мошенничества.

По словам эксперта, злоумышленники постоянно находят новые способы обойти закон.

"Каждый день появляются новые формы преступлений. Количество обманутых граждан растет как снежный ком, и это тот случай, когда государство должно незамедлительно вмешаться", – заявил Баженов.

Журналист объяснил, что необходимо квалифицировать электронное мошенничество и ужесточить наказание за подобные правонарушения. Кроме того, требуется повышать информированность россиян.

"Борьба с электронным мошенничеством должна вестись по всем направлениям, с участием не только депутатов Госдумы, но и банков, сотовых операторов, провайдеров и спецслужб", – отметил Тимофей Баженов.

Владелец IT-компании Евгений Видякин согласился с журналистом и отметил, что масштабы проблемы остаются серьезными. Специалист подчеркнул, что в будущем на помощь в борьбе с кибермошенничеством будут привлекать новые технологии, в том числе искусственный интеллект.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о важности пересмотра уголовного права в отношении интернет-преступлений. Он отметил, что за последний год интернет-преступность в столице выросла на 40%.

