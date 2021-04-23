Собянин заявил о важности пересмотра уголовного права в отношении интернет-преступлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил о необходимости пересмотреть уголовное право в отношении интернет-преступлений. Об этом мэр сообщил в рамках заседания дискуссионного клуба Высшей школы экономики (ВШЭ) и Сбера на тему "Цифровая трансформация – государство, города, компании".

По его словам, в РФ и в столице зафиксирован большой рост интернет-преступлений. Так, за последний год в Москве на 40% выросла интернет-преступность.

"И она просто в арифметической прогрессии возрастает. И здесь, конечно, нужно перестроить все: и правоохрану, и Уголовный кодекс, и Уголовно-процессуальный, и вообще осмысление всех этих вещей. Они тоже не абстрактны", – уточнил Собянин.

Он также добавил, что на фоне роста интернет-преступности можно наблюдать снижение других, но еще более опасных преступлений. Так, например, с помощью системы фото- и видеонаблюдения по поиску машин в городе уменьшился угон автомобилей.

Ранее сообщалось, что практически в два раза в прошлом году выросло число краж с банковских счетов и электронных денег. Генпрокурор отметил, что ситуация с киберпреступлениями в РФ остается напряженной. В прошлом году число таких злодеяний составило более полумиллиона, что на 73,4 процента больше, чем годом раньше.